Xbox Series X disponibile su Euronics oggi, 3 dicembre 2021

È ora disponibile su Euronics Xbox Series X. La console è in vendita oggi - 3 dicembre 2021 - sul sito a 499€. Si tratta della sola console, senza bundle o altri elementi aggiuntivi da acquistare.

Potete trovare la console a questo indirizzo sul sito di Euronics.

Xbox Series X

Xbox Series X è la console "maggiore" di casa Microsoft. Si tratta del modello più potente che garantisce le prestazioni massime con i giochi Xbox. Questa console, a differenza di S, include anche il lettore ottico, quindi è possibile usare i dischi dei giochi Xbox (lista selezionata), Xbox 360 (lista selezionata) e Xbox One (tutti).

Insieme alla console vengono forniti i cavi necessari per l'alimentazione, per collegare la console al TV o al monitor (HDMI 2.1) e un controller Xbox. Ricordiamo anche che tramite Xbox Series X potete usare Xbox Game Pass (console o Ultimate) per giocare a una lista di giochi in continua espansione a un prezzo fisso mensile. Diteci, vi interessa Xbox Series X? Oppure avete già altre console next-gen?