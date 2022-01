Rainbow Six Extraction: nuovi trailer sulla storia e i nemici

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Rainbow Six Extraction e oggi Ubisoft ha presentato due nuovi trailer e una serie di immagini del nuovo sparatutto multiplayer cooperativo basato su Siege.

A tal proposito, oggi abbiamo pubblicato un nuovo provato di Rainbow Six Extraction in cui vi narriamo tute le principali caratteristiche dello sparatutto e le nostre impressioni prima del lancio. Il filmato qui sopra è dedicato alla storia di Extraction e mostra come il parassita alieno Chimera ha invaso la Terra, diffondendosi e evolvendosi per poi dare vita agli Archei, una pericolosa razza aliena. Per combattere questa minaccia l'organizzazione Rainbow Six ha creato l'unità REACT, un'unità formata da centinaia di scienziati e operatori sul campo che hanno il compito di raccogliere dati e studiare il parassita. Il video presenta alcune delle minacce che dovremo affrontare nel gioco, il tutto con un taglio cinematografico.

Il secondo video, che trovate qui sotto, invece mostra sequenze di gameplay e approfondisce le caratteristiche delle varie tipologie di Archei che dovremo affrontare in Rainbow Six Extraction e quali strategie usare per sconfiggerli.

Tra i vari Archei, sono particolarmente pericolosi gli "Arieti" che caricano a testa bassa il giocatore per poi farsi esplodere tramite le sacche sulla loro schiena. Ne esiste anche una variante che rilascia un gas letale, il "Velenoso", particolarmente infida. Il "Sabotatore", invece, è un nemico particolarmente difficile da individuare e che ha la tendenza a fuggire a gambe levate quando avvistato. Inseguirlo tuttavia non è una scelta saggia, visto che lascia dietro di sé delle pericolose mine.

Questi sono solo alcuni esempi degli Archei che affronterete in Rainbow Six Extraction e il filmato pubblicato da Ubisoft offre validi consigli e tattiche per far fuori questi nemici alieni nel modo più efficiente possibile. Qui sotto inoltre trovate le nuove immagini pubblicate da Ubisoft, che includono anche alcuni artwork e concept art dedicate agli Archei.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 20 gennaio 2022. Al lancio il gioco sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per console e PC.