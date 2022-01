Final Fantasy 14 Online: novità a fine febbraio, update 7.0 e "cambiamenti drastici" in vista

Aitaikimochi, tramite Twitter, ha condiviso nuove informazioni su Final Fantasy 14 Online. Sappiamo che gli autori dell'MMO condivideranno nuove informazioni sul gioco a fine febbraio 2022: tutto ciò sarà la base per arrivare all'update 7.0 e a dei "drastici cambiamenti".

Precisamente, l'informazione arriva da Yoshi-P (soprannome di Naoki Yoshida, director di Final Fantasy 14) ed è stata condivisa durante il programma Radio Mog Station, e infine tradotta da Aitaikimochi. Precisamente, viene detto: "Ci saranno un bel po' di informazioni che ci verranno date verso la fine di febbraio che ci condurranno verso il 7.0. Ci potrebbero essere alcuni drastici cambiamenti che vi sorprenderanno. Krile sarà al centro dell'attenzione d'ora in avanti".

Per il momento è difficile capire che tipo di cambiamenti potrebbero arrivare nel gioco. Potrebbero essere novità a livello narrativo oppure a livello ludico. Non ci resta altro da fare se non attendere la fine di febbraio per scoprire in prima persona cosa ci aspetta.

Il più recente aggiornamento di Final Fantasy 14 Online è l'update 6.05, eccone le novità.