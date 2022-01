Final Fantasy 14 Online: update 6.05, le novità dell'aggiornamento

Square Enix ha pubblicato la patch note dell'aggiornamento 6.05 di Final Fantasy 14 Online. L'MMO giapponese introduce una serie di nuove caratteristiche e modifiche come parte della sua espansione Endwalker. Parliamo dell'arrivo del treasure dungeon Excitatron 6000, la versione Savage del raid Pandæmonium e non solo.

L'update 6.05 di Final Fantasy 14 Online include, come detto, Excitatron 600, descritto come un "un'istanza speciale simile ai Dungeon di Lyhe Ghiah, a cui si può accedere dopo aver trovato e aperto i forzieri del tesoro ottenuti dalle mappe del tesoro kumbhiraskin. Qui, i giocatori avranno la possibilità di mettere alla prova la loro fortuna e ottenere tesori inestimabili".

L'aggiornamento odierno introduce anche il raid Pandæmonium: Asphodelos in versione Savage. I giocatori devono parlare con Nemjiji in Labyrinthos con un livello 90 in Disciple of War o Magic dopo aver completato la missione "Who Wards the Warders" prima di poter accedere a questo nuovo raid.

Ci sono poi usa serie di correzioni e aggiunte minori, che possono essere viste sul sito ufficiale di Square Enix.

Se temete che con l'arrivo di Endwalker il gioco abbia raggiunto il capolinea, non disperate: Final Fantasy 14 è "ben lontano dalla fine", afferma il producer Naoki Yoshida.