PlayStation VR 2: la produzione pare pianificata, arrivo nella seconda metà del 2022?

Il produttore cinese Goertek ha ricevuto la commessa di assemblare 1-2 milioni di visori per la realtà virtuale, probabilmente PlayStation VR 2. A riportare l'indiscrezione è il sito cinese xueqiu.com, che ha svelato diversi dettagli in merito. Il nome di Sony non viene fatto direttamente, ma non è difficile risalirci, visto che si parla di un grande produttore di console giapponese. Come potete capire le opzioni sarebbero due: Nintendo e Sony, ma è improbabile che la prima abbia improvvisamente deciso di lanciarsi nel mercato della realtà virtuale, quindi il campo si restringe.

Oltretutto Goertek sarebbe stata incaricata anche di produrre altre PS5, per incrementare le scorte della console. Evidentemente ha dei rapporti molto profondi con Sony, che altrimenti non gli avrebbe affidato parte della produzione del suo prodotto di punta. Il sospetto è anche quello del lancio di un bundle tra PS5 e PSVR 2, che sarebbe curato proprio da Goertek.

Il fatto che la produzione di PSVR 2 non sia ancora iniziata può significare che vedremo arrivare il visore sul mercato nella seconda metà del 2022 o oltre. Comunque sia, l'arrivo in fabbrica significa anche che le specifiche tecniche sono state finalizzate, così come il design. Oltretutto, è probabile che a questo punto i devkit siano già stati inviati agli sviluppatori interessati, quindi nei prossimi mesi potrebbero esserci delle fughe di notizie.

Ovviamene la notizia non è stata ancora confermata e va considerata soltanto un'indiscrezione. Comunque sia, nel caso fosse vera, renderebbe più probabile la vociferata presentazione di PlayStation VR 2 per marzo 2022.