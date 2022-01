The Legend of Zelda: Breath of the Wild giocato in ultrawide sul CEMU è davvero incredibile

The Legend of Zelda: Breath of the Wild in ultrawide sul CEMU

Recentemente l'emulatore di Wii U CEMU è stato aggiornato con il supporto per le risoluzioni ultrawide. Stiamo parlando della versione 1.26.0c. Qualcuno ha quindi deciso di rigiocare The Legend of Zelda: Breath of the Wild che naturalmente possiede anche in edizione originale, con una versione aggiornata del Breath of the Wild Graphic Pack, installabile direttamente da dentro l'emulatore, usando le nuove opzioni, con risultati davvero spettacolari, come potete vedere dalle immagini raccolte nella galleria seguente:

Oltre all'ultrawide, il graphic pack ha aggiunto un limitatore di FPS, che risolve un problema di crash durante le sequenze d'intermezzo. Risolto inoltre un problema con la fisica dell'acqua e il ragdoll, nonché con gli elementi dell'interfaccia che si deformavano in modalità ultrawide.

Insomma, per chiunque possieda la versione Wii U del gioco e volesse rigiocarla in una forma migliorata, questa è l'occasione giusta per farlo. Naturalmente bisogna disporre di un PC abbastanza performante per riuscire nell'impresa.