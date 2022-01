Quantum Dot OLED: le TV Sony possono ottimizzare la qualità video/audio con una camera

I televisori di Sony Quantum Dot OLED, della serie Z (8K) e X (4K), possono usare una nuova camera Bravia, che potete vedere in cima al televisore nell'immagine poco sotto, per ottimizzare la visione e l'ascolto. Inoltre, possono essere usate per altre funzioni.

Viene spiegato che la camera Bravia per televisori Sony Quantum Dot OLED può essere usata per le chat video, per i controlli gestuali e anche per ottimizzare la qualità video e audio. La telecamera può vedere l'ambiente e ottimizzare la luminosità, l'enfasi della voce, il bilanciamento del suono, sulla base della distanza e della direzione nella quale si è rivolti. Lo schermo può anche perdere luminosità se si lascia la stanza senza spegnere la TV e mostrare un segnale di allarme se ci si avvicina troppo allo schermo, perfetto per i bambini.

La camera Bravia è inclusa con i modelli A95K e Z9K ed è un opzional per altri modelli del 2022 di Sony. Per usarla è necessario un update del firmware, ma non è chiaro quando questo sarà disponibile.

Per chiunque sia preoccupato della privacy, Sony ha integrato uno switch per disabilitare la camera. Né la Bravia né la TV potranno raccogliere dati privati. Per il momento non sono stati indicati i prezzi né le date di uscita dei modelli suddetti.