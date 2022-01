CES 2022: Lenovo annuncia ThinkPad Z13 e Z16 con materiali riciclati e CPU AMD Ryzen 6000

Lenovo ha presentato i nuovi laptop professionali Lenovo ThinkPad Z13 e Lenovo ThinkPad Z16, entrambi in alluminio riciclato con opzioni per schermo OLED e processori AMD Ryzen 6000 PRO mobile di nuova generazione. L'arrivo è previsto a maggio 2022, con un prezzo di partenza di 1549 dollari per il modello da 13.3 pollici e 2099 dollari per quello da 16 pollici.

Uguali nelle linee e nella filosofia ecologica, che oltre ad alluminio ed ecopelle riciclati al 100%, comprende la confezione in canna da zucchero, i due modelli risultano inevitabilmente differenti nelle dimensioni, nella diagonale dello schermo, nel peso e nella capienza della batteria. Inoltre il Lenovo ThinkPad Z16 è l'unico che presenta la possibilità di installare una GPU discreta AMD e monta i processori AMD Ryzen PRO della serie H, più potenti degli AMD Ryzen PRO serie U del Lenovo ThinkPad Z13. Inoltre, parlando sempre del ThinkPad Z16, la dotazione include una porta USB-C in più (indicata come 4.0), una tastiera Edge-to-Edge e fino a 2 TB per l'unità SSD PCIe 4.0.

La serie Lenovo ThinkPad Z è attenta alla portabilità, alla sicurezza e all'ambiente

Il Lenovo ThinkPad Z13 invece, si accontenta di un massimo di 1 TB di storage, ma prevede ben quattro varianti di cui una in ecopelle e tre in alluminio con altrettante colorazioni contro l'unica variante in alluminio grigio artico del Lenovo ThinkPad Z16. Inoltre pesa appena 1.25 kilogrammi e a differenza del modello più grande ha anche un'opzione con processore AMD Ryzen PRO custom, progettato appositamente per questo specifico laptop Lenovo.

Per quanto riguarda gli schermi, le opzioni sono le medesime e prevedono come base un pannello IPS 15:10 1920x1200, con opzione touchscreen. In alternativa è possibile puntare su un pannello OLED, ma in questo caso quello del Lenovo ThinkPad Z16 OLED arriva fino alla risoluzione 4K, mentre il pannello Lenovo ThinkPad Z13 si ferma a 2.8K.

Inoltre risulta diverso il rapporto tra superficie dello schermo e corpo del laptop che è del 91% per il Lenovo ThinkPad Z13 e del 92,3% per il Lenovo ThinkPad Z16. Non cambiano invece la memoria LPDDR5 fino a un massimo di 32 GB, fotocamera FHD IR con otturatore elettrico, il modulo 4G LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, touchpad allargato da 120 millimetri, lettore digitale di impronte con sicurezza on-chip e la certifica Microsoft Pluton legata ai processori AMD Ryzen PRO.

Scheda tecnica Lenovo ThinkPad Z13 e Z16