Genshin Impact: un trailer per Shenhe, il nuovo personaggio in azione

Genshin Impact svela uno dei suoi nuovi personaggi in un trailer gameplay incentrato su Shenhe, una delle new entry previste arrivare con la versione 2.4 del gioco, che qui vediamo in azione tra combattimento e scene d'intermezzo.

Shenhe è già stata protagonista di un trailer precedente, ma quello era più incentrato sulla sua storia e il background di presentazione, mentre in questo caso la vediamo direttamente in azione, mostrando dunque il suo stile di combattimento incentrato sull'uso del potere Cryo e la lancia, dotata di una notevole grazia ma anche velocità di esecuzione, tra mosse fisiche e magie.

La nuova combattente fa parte delle novità dell'Update 2.4, di cui abbiamo visto data e orario della manutenzione nei giorni scorsi, con 600 Primogem gratis per tutti, oltre al fatto che vi troveranno spazio più di 10 Intertwined Fate gratis. L'update sarà dunque disponibile da domani, 5 gennaio 2022, dunque manca ormai poco a questo ulteriore aggiornamento sostanzioso per il gioco di MiHoYo.

Shenhe sembra essere un personaggio decisamente positivo, dedicato alla lotta contro demoni e creature malvagie e rimasta a lungo a vivere tra le montagne, raffinando la propria tecnica di lotta e di esorcismo. Con gli eventi che verranno descritti nella versione 2.4 di Genshin Impact, evidentemente anche lei verrà inserita all'interno della storia e prenderà parte attiva all'azione.