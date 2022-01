Need for Speed: nuovo gioco mobile in sviluppo da Tencent e Timi Studios?

Stando ad alcuni annunci di lavoro pubblicati sul sito di Tencent, i ragazzi di TiMi Studios e EA stanno unendo le forze per creare Need for Speed Online Mobile, un nuovo gioco di corse open world per dispositivi mobile e che a quanto pare sfrutterà l'Unreal Engine 4.

Come riportato in un thread di Reddit, attualmente Tencent sta cercando dei 3D animator, gameplay planner, project manager e specialisti di design a Shenzen e Shangai. Le descrizioni di alcune delle posizioni aperte parlano di un grande mondo open world che i giocatori potranno esplorare liberamente e l'uso dell'engine di Epic Games.

Tencent e TiMi Studios stanno collaborando con EA per creare un nuovo gioco mobile di Need for Speed?

Al momento né Tencent né Electronic Arts hanno confermato i lavori sul gioco, ma novità in merito potrebbero non farsi attendere a lungo.

In ogni caso, se confermata, non si tratta della prima collaborazione esterna per TiMi Studios, dato che lo studio ha già realizzato altri giochi mobile in collaborazione con grandi software house. Tra questi citiamo Pokémon Unite, Call of Duty Mobile e Arena of Valor. Insomma parliamo sicuramente di un team con grande esperienza per quanto riguarda il settore del mobile gaming.

Rimanendo in casa Tencent, di recente il colosso asiatico ha acquisito Turtle Rock Studios, sviluppatore di Back 4 Blood, e firmato un accordo per la distribuzione di Vanguard, il nuovo progetto di Remedy.