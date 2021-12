Remedy ha firmato un accordo con Tencent per la distribuzione globale di Vanguard

Remedy Entertainment ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il colosso cinese Tencent per lo sviluppo, la licenza e la distribuzione globale di un gioco cooperativo non ancora annunciato, nome in codice Vanguard.

Più precisamente, si tratta di un uno sparatutto PvE cooperativo free-to-play che unisce l'esperienza con la narrazione di Remedy al gameplay di un'esperienza multigiocatore.

Vanguard è sviluppato usando l'Unreal Engine per PC e console. Tencent pubblicherà il gioco sul mercato asiatico, mentre Remedy si occuperà dei territori restanti. Attualmente lo sviluppo di Vanguard è in fase di prova di fattibilità (proof of concept), quindi il lancio è ancora molto lontano. Comunque sia, avrà un budget in linea con quelli degli altri tripla A di Remedy, che sarà cofinanziato da Tencent.

Naturalmente i due studi condivideranno i ricavi, dopo il recupero dei costi di sviluppo. Come parte dell'accordo, è previsto anche lo sviluppo di una versione mobile del gioco, che sarà sarà gestita da Tencent.