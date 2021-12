S.T.A.L.K.E.R. 1989 è un demake gratuito della serie di GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 1989 è un demake indie della serie S.T.A.L.K.E.R. di GSC Game World. È completamente gratuito e lo potete giocare da browser. Come facilmente intuibile è abbastanza breve, ma allo stesso tempo è molto godibile, soprattutto perché cattura in modo eccellente lo spirito di alcuni titoli di allora.

S.T.A.L.K.E.R. 1989 su itch.io

La descrizione ufficiale del gioco non lascia molti dubbi su quello che è l'obiettivo del progetto: "E se il videogiochi di STALKER fosse stato pubblicato nel 1989?" Sarebbe stato probabilmente un run'n'gun come questo demake (o un gioco di ruolo, ma non tergiversiamo).

Il sistema di controllo è semplicissimo: con le frecce o con i tasti WASD ci si muove, con X o J si spara e con Z o K si salta. Il ritmo del gioco è abbastanza lento, perché lo sviluppatore si è voluto concentrare più sull'accuratezza che sulla frenesia. In totale si dispone di tre vite per provare a finire il lungo livello da cui è composto S.T.A.L.K.E.R. 1989. Fortunatamente ci sono dei checkpoint ad aiutare, quindi non dovrebbe impegnarvi moltissimo.

Sicuramente è un ottimo modo per smorzare l'attesa del lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2.