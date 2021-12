Xbox Series X|S, i 10 giochi migliori finora secondo Game Infomer

La redazione di Game Informer ha pubblicato un video in cui stila la lista dei 10 giochi migliori per Xbox Series X|S disponibili nel 2021, quindi dal lancio della console fino ad oggi. In questo elenco ovviamente non potevano mancare Forza Horizon 5 e Halo Infinite, due delle esclusive più attese di quest'anno dai giocatori verdecrociati.

Precisiamo che quella del filmato, che potrete visionare nel player qui sopra, non è una classifica, ma piuttosto un elenco, con i giochi che sono stati ordinati in base alla loro data di pubblicazione, dal più al meno recente. Di seguito i giochi presenti nel video:

Halo Infinite

Forza Horizon 5

Psychonauts 2

Hades

Resident Evil Village

It Takes Two

Hitman 3

Yakuza: Like a Dragon

Ori and the Will of the Wisps

Call of Duty: Warzone

Il filmato fondamentalmente può essere visto come una sorta di "guida agli acquisti" per chi ha comprato o ricevuto in regalo una Xbox Series X o S di recente, presentando dunque i migliori giochi attualmente disponibili. Come accennato in apertura, non potevano mancare i cavalli di battaglia degli Xbox Game Studios, ovvero Halo Infinite e Forza Horizon 5, che in questi mesi hanno raccolto numerosi consensi sia dalla critica che dal pubblico.

Nell'elenco di Game Informer troviamo anche Psychonauts 2, sempre di casa Xbox nonostante sia uscito anche su piattaforme PlayStation, e It Takes Two, che è stato incoronato il Game of The Year 2021 ai The Game Awards, mentre alcuni sicuramente noteranno l'assenza di Microsoft Flight Simulator. Non mancano poi numerosi giochi di terze parti come Call of Duty: Warzone, Hades e Hitman 3.