Activision Blizzard: il veterano Geoff Frazier accusato di commenti sessisti e transfobici

Jessica Gonzales, una ex dipendente di Activision Blizzard, ha accusato Geoff Frazier, uno sviluppatore veterano della casa di Irvine, di aver fatto dei commenti sessisti e transfobici sul server Discord "The Right Wing of Gaming", dove inoltre avrebbe condiviso anche informazioni personali di alcuni colleghi.

Jessica Gonzales è una delle fondatrici e organizzatrici del gruppo ABetterABK, che punta a migliorare le condizioni di lavoro negli uffici di Activision Blizzard e che come avevamo riportato nei mesi scorsi aveva dato via anche a una petizione per chiedere le dimissioni del CEO Bobby Kotick. La Gonzales afferma di essere stata molestata da Frazier e di averlo segnalato più volte alle risorse umane di Activision Blizzard.

"Il fatto che gli fosse permesso di fare quello che voleva per così tanto tempo era inaccettabile. Sono sicura che il mio report non è stato l'unico.", afferma Gonzales su Twitter, accusando inoltre Frazier di condividere informazioni sensibili e prendere in giro stagisti e personale trasgender sul server Discord "The Right Wing of Gaming".

Come possiamo notare nei post qui sopra Frazier ha attaccato personalmente anche la Gonzales su Discord con commenti poco eleganti, per usare un eufemismo, descrivendola tra l'altro come una persona con disturbi della personalità e che fa uso di farmaci senza prescrizione medica.