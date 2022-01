Cobra Kai: Stagione 5 confermata e quasi pronta, si pensa già alla 6

Cobra Kai prosegue la sua corsa, con la Stagione 4 disponibile solo da qualche giorno su Netflix, i produttori hanno già confermato che Cobra Kai 5 si farà e a quanto pare stanno pensando già alla Stagione 6, a dimostrazione di come ci sia spazio ancora per ulteriori sviluppi della storia.

La storia di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso sembra destinata a continuare a lungo termine e d'altra parte i risultati ottenuti finora giustificano questo ottimismo.

Cobra Kai 4, il poster della nuova stagione

Anche Cobra Kai 4, disponibile dal 31 dicembre, risulta tra le produzioni più viste di questo periodo sul servizio di video streaming, dopo gli ottimi numeri fatti registrare anche dalla Stagione 3, dopo il passaggio da YouTube RED a Netflix.

Cobra Kai 5 è stato già ordinato e almeno in parte sembra sia già stato registrato, praticamente pronto per la post-produzione, dunque la prossima stagione è un dato di fatto, manca solo da sapere la tempistica di rilascio su Netflix, ma sembra che anche questa non sia destinata ad essere l'ultima, come conclusione della serie TV.

Ci sono piani oltre la Stagione 5, dunque, con il co-creatore e showrunner Josh Heald che ha spiegato come ci siano già delle storie costruite per ciò che verrà dopo Cobra Kai 5, dunque una possibile Stagione 6. Ci sono infatti alcuni elementi che emergono anche dall'unione di personaggi, che possono già costituire delle basi per nuove storie nelle stagioni future. "Abbiamo un piano per l'endgame, stiamo ancora scrivendo materiale oltre la Stagione 5", ha spiegato Heald.