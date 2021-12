Cobra Kai 4: a che ora esce su Netflix? Disponibile adesso

Cobra Kai 4 è disponibile dalle ore 9:00 del 31 dicembre 2021 su Netflix, dunque la nuova stagione della serie TV basata su Karate Kid può già essere avviata adesso, disponibile sul servizio in streaming per tutti gli abbonati.

Abbiamo visto il trailer ufficiale qualche giorno fa, dopo l'annuncio sulla data di uscita emerso a settembre, e finalmente è giunto il momento per lanciarci nella quarta stagione di Cobra Kai che è disponibile in queste ore su Netflix, per vedere come si evolvono gli eventi lasciati in sospeso con Cobra Kai 3.

Cobra Kai, la locandina

Quanto segue contiene degli spoiler , dunque chi non è in pari con gli eventi narrati alla fine della terza stagione eviti di leggere.

Proseguendo nella costruzione della nuova storia ambientata 30 anni dopo il celebre torneo di All Valley narrato nel primo capitolo della saga cinematografica, si è venuto ora a creare un grande scisma nella vecchia rivalità fra le scuole di karate: il Cobra Kai è tornato sotto il controllo di John Kreese, contando sulla fedeltà di Robby, figlio di Johnny Lawrence.

Quest'ultimo è stato praticamente esautorato dal dojo che aveva rifondato, volendo uscire dalla sfera d'influenza negativa di Kreese e fondando la nuova scuola Eagle Fang, la quale si allea poi con il Miyagi-do. In questa nuova situazione rimescolata si apre Cobra Kai: Stagione 4, di cui possiamo ora vedere gli sviluppi direttamente su Netflix.

Cobra Kai 4 è dunque disponibile da oggi, 31 dicembre 2021, dalle ore 9:00 di questa mattina, con la serie che a questo punto è passata dalle mani di YouTube RED a quelle di Netflix, ottenendo in questo modo anche un notevole incremento di notorietà, vista anche la quantità di utenti abbonati al servizio in questione.