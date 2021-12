Cobra Kai 4, il trailer ufficiale Netflix svela combattimenti e un ritorno storico

Cobra Kai Stagione 4 torna a mostrarsi con un trailer ufficiale da parte di Netflix, in questo caso più esteso e completo, che svela diverse caratteristiche della nuova serie TV compreso un altro ritorno storico, che era stato già anticipato in precedenza ma viene ora più approfondito.

Come abbiamo visto nella serie precedente, la situazione si è ribaltata ancora con Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che ora collaborano in un nuovo dojo, cercando di abbattere il nuovo Cobra Kai ormai dominato da Kreese (Martin Kove). Quest'ultimo, però, trova l'appoggio di Terry Silver (Thomas Ian Griffith), che gli appassionati della serie cinematografica di Karate Kid ricorderanno bene come il cattivo principale del terzo capitolo.

Nel video vediamo alcuni veloci assaggi degli eventi di Cobra Kai Stagione 4, compreso lo stile misto degli allenamenti tra quelli tipici di Daniel e del Miyagi-do e quelli più rudi di Johnny, creando un misto alquanto particolare anche perché gli stessi personaggi si influenzano a vicenda sviluppando stili di combattimento complementari.

Abbiamo saputo che la data di uscita di Cobra Kai: Stagione 4 è il 31 dicembre 2021, dunque prepariamoci a una fine dell'anno all'insegna di Johnny, Daniel e scontri storici, dopo gli oltre 41 milioni di spettatori raggiunti dalla terza stagione su Netflix.