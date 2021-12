Fortnite: skin di Marcus Fenix e Kait Diaz di Gears of War in arrivo

La Battaglia Reale di Fortnite si prepara a dare il benvenuto a Marcus Fenix e Kait Diaz, due dei personaggi più noti dell'universo di Gears of War. Entrambi i personaggi saranno disponibili nel negozio a partire dalle 01:00 italiane di venerdì 10 dicembre, insieme a una serie di nuovi incarichi.

Marcus e Kait saranno gli ultimi due eroi della serie "Leggende dei Videogiochi" in arrivo nel battle royale di Epic Games. Entrambi i costumi saranno disponibili nel negozio insieme al nuovo set di oggetti e accessori Delta-One. Ecco nel dettaglio i costumi e oggetti a tema Gears of War in arrivo.

Costumi

Marcus Fenix - Dopo essersi ritirato dall'esercito della Coalizione dei Governi Organizzati, è tornato a combattere per mano di suo figlio. Il costume ha anche uno stile alternativo nero opaco che si sbloccherà giocando una partita a Fortnite su Xbox Series X|S dopo aver acquistato il costume.

- Dopo essersi ritirato dall'esercito della Coalizione dei Governi Organizzati, è tornato a combattere per mano di suo figlio. Il costume ha anche uno stile alternativo nero opaco che si sbloccherà giocando una partita a Fortnite su Xbox Series X|S dopo aver acquistato il costume. Kait Diaz (stile arancione invernale incluso) - Un tempo avversaria della Coalizione dei Governi Organizzati, ora combatte nel suo esercito.

Accessori

Dorso decorativo Risonatore sonico (venduto con il costume di Marcus Fenixt) - Creato dalla Coalizione dei Governi Organizzati per mappare i tunnel sotterranei di Sera.

(venduto con il costume di Marcus Fenixt) - Creato dalla Coalizione dei Governi Organizzati per mappare i tunnel sotterranei di Sera. Dorso decorativo Ciondolo di Reyna (venduto con il costume Kait Diaz) - Un cimelio di famiglia dall'origine misteriosa.

(venduto con il costume Kait Diaz) - Un cimelio di famiglia dall'origine misteriosa. Piccone Mazza abbattitrice - Frammenti di guscio di Locusta collegati a un perno rotante motorizzato.

- Frammenti di guscio di Locusta collegati a un perno rotante motorizzato. Piccone Colosso - Richiama in superficie i Seeder!

- Richiama in superficie i Seeder! Piccone Mannaia da macellaio - Creato in origine per tagliare la carne dei Vermi di roccia, ma anche per fare a fette il COG.

- Creato in origine per tagliare la carne dei Vermi di roccia, ma anche per fare a fette il COG. Deltaplano Skiff - Raccogli la forza degli elementi con questo rapido veicolo terrestre a vela (trasformato in deltaplano).

Ecco le skin di Marcus e Kait di Gear of War in arrivo su Fortnite

A questi elementi si aggiungono l'emote "Trucchi con la lama", che potrete ammirare nel filmato qua sotto, e lo spray "Buca con Sorpresa". I picconi, l'aliante e l'emote potranno essere acquistati separatamente o nel bundle "Attrezzatura d'emergenza"

Come accennato in apertura, con l'arrivo di Marcus Fenix e Kait Diaz saranno disponibili fino alle 15:00 italiane del 17 settembre la nuova serie di incarichi Delta-One con cui sbloccare lo spray "Presagio Cremisi" che ricorda la celebre icona rossa con ingranaggio e teschio della serie Gears of War. Ecco le condizioni per completare gli incarichi: