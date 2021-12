Neil Druckmann di Naughty Dog ai Game Awards 2021 tra i presentatori della serata

Neil Druckmann di Naughty Dog sarà presente alla serata dei The Game Awards 2021 in qualità di presentatore, dunque sarà proprio sul palco dell'evento tra i vari host che si succederanno nel corso dello show, proprio dopo aver vinto il premio per il Gioco dell'Anno con The Last of Us 2 l'anno scorso.

Nell'edizione 2020 dei Game Awards Neil Druckmann, come tutti gli altri vincitori dei Game Awards 2020, aveva ritirato il premio a distanza, con un intervento in video che si era reso necessario dalle misure di distanziamento sociale adottate nel periodo di maggiore espansione del Covid-19, mentre in questo caso dovrebbe essere presente in carne e ossa nel corso dell'evento a presentare probabilmente uno dei premi.



Tuttavia, la presenza del capo di Naughty Dog apre ovviamente possibili ipotesi sul fatto che vi possano essere annunci o presentazioni da parte del team PlayStation Studios nel corso della serata. Per il momento sappiamo per certo che à in arrivo Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri per PS5 e PC, ma ovviamente c'è qualcos'altro in sviluppo presso il team.

Molte voci di corridoio puntano su una versione standalone del multiplayer di The Last of Us 2, che potrebbe dunque essere annunciata o mostrata in qualche modo durante i Game Awards 2021, ipotesi che potrebbe essere anche verosimile, considerando che il progetto - nel caso esistesse veramente - sarebbe in sviluppo già da tempo. Altrimenti, potrebbe essere il momento del famoso remake di The Last of Us, anch'esso mai confermato da Sony o Naughty Dog.