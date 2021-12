Epic Games Store ha finalmente il carrello per gli acquisti

Epic Games Store presenta una novità sconvolgente sul fronte dell'interfaccia, con l'arrivo del carrello per gli acquisti che mancava dal lancio dello store digitale della compagnia, nel dicembre del 2018.

Difficile capire per quale motivo tale funzionalità sia mancata così a lungo da Epic Games Store, considerando che il carrello è presente praticamente in qualsiasi sito commerciale da anni, ma l'anomalia si è finalmente risolta in queste ore, con l'aggiunta di questa opzione nell'interfaccia di Epic Games Store.



Per il resto, il funzionamento è quello standard che ci si può aspettare da un qualsiasi altro sito: gli acquisti vengono immagazzinati nel carrello virtuale che richiede un passaggio ulteriore in cui è possibile visionare gli oggetti e procedere infine all'acquisto. Una novità non proprio sconvolgente, ma evidentemente qualcosa frenava Epic Games da introdurre una tale tecnologia arcana all'interno della propria piattaforma online, costringendo finora ad effettuare gli acquisti uno per volta e senza una panoramica complessiva delle spese.

Nel frattempo, sono parecchie le novità emerse per Epic Games Store oggi: prima i giochi gratis del 9 dicembre 2021 messi a disposizione, poi il gioco gratis del 16 dicembre che è una sorpresa e fa pensare al possibile arrivo di 15 giochi gratis per Natale e infine i saldi dei The Game Awards partiti proprio in queste ore.