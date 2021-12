S.T.A.L.K.E.R. 2, dimensioni mappa, durata e dettagli sul gameplay da un articolo

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è protagonista di un ampio approfondimento da parte della rivista cartacea PC Gamer da cui sono emersi dettagli sul gameplay e caratteristiche varie come le dimensioni della mappa, che sembrano molto ampie, durata e varie novità inserite in questo nuovo capitolo rispetto ai precedenti.

Sintetizzando, la mappa di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è ampia 64 Km quadrati, tutti completamente esplorabile in stile open world, anche se, come da tradizione della serie, è opportuno essere ben preparati per raggiungere alcune parti, dunque la libertà è totale ma le possibilità di sopravvivenza sono altra cosa.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, un'immagine del gioco

Si tratta, comunque, della realizzazione completa della visione che GSC GameWorld aveva per il primo capitolo, all'epoca non realizzabile a causa delle ristrettezze tecniche.

La Zona, nel frattempo, si è evoluta, il tempo è passato, le strutture sono crollate e altre sono state modificate negli anni passati. Anche la natura è mutata ancora di più: gli animali apparentemente innocui possono rivelarsi delle minacce letali, con la possibilità che un semplice cervo si dimostri un avversario molto più temibile di quanto sembri.

Le anomalie sono riprese dal primo capitolo, ma in S.T.A.L.K.E.R. 2 sono più pericolose e hanno effetti più vari rispetto a quanto visto in precedenza. L'equipaggiamento può essere distrutto in certe condizioni, come il passaggio attraverso un campo di anomalie.

Anche il fisico del personaggio può risentire delle condizioni in cui si trova: se è affamato, per esempio, può avere maggiore difficoltà a mirare correttamente, mentre la mancanza di sonno può indurre stati di fatica aumentati, fino ad arrivare a delle allucinazioni. Si possono avere dei momentanei potenziamenti assumendo cibi particolari, come bevande energetiche.

Secondo gli sviluppatori, S.T.A.L.K.E.R. 2 dovrebbe comprendere circa 100 ore di gameplay, ma la durata è difficile da valutare anche perché in una sola run è impossibile vedere tutti gli eventi e gli elementi della storia possibili. Per quanto riguarda la narrazione, oltre 30 narrative designer hanno lavorato alla sceneggiatura originale e gli sviluppatori si dicono particolarmente orgogliosi di quanto raggiunto.

Per il resto, abbiamo visto che il multiplayer PvP verrà aggiunto con un update gratuito post-lancio, con la modalità cooperativa non presente proprio a causa dell'impostazione narrativa, mentre il gioco è tornato a mostrarsi anche in nuove immagini e un artwork nelle ore scorse.