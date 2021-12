S.T.A.L.K.E.R. 2: multiplayer PvP in arrivo con un update gratuito post-lancio

Al lancio S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl non avrà un comparto multigiocatore. La buona notizia però è che delle modalità PvP multiplayer online verranno aggiunte successivamente da GSC Game World con un update gratuito per tutti i giocatori.

La conferma è arrivata dagli stessi sviluppatori in un'intervista pubblicata nell'ultimo numero di PCGamer Magazine. In particolare il team ha svelato che il gioco dopo il lancio riceverà modalità multiplayer classiche come il deathmatch e team deathmatch. Potrebbe trattarsi tutto sommato di un'aggiunta gradita che potrebbe tenere incollati i giocatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 anche una volta completata la campagna in singolo.

S.T.A.L.K.E.R. 2, uno degli spaventosi nemici del gioco

Per quanto riguarda una possibile campagna in co-op, invece, è meglio non farsi troppe speranze. Il game director Evgeniy Grygorovych ha infatti affermato che "è impossibile aggiungere la co-op senza rovinare l'esperienza di superare le difficoltà da soli".

Vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2022 per PC e in esclusiva temporanea per Xbox Series X e Series S.

Rimanendo in tema, giusto poche ore fa è arrivata una nuova galleria di immagini e artwork del di S.T.A.L.K.E.R. 2 che immortalano dei paesaggi curati e molto suggestivi.