Il Gioco dell’Anno 2021 di Multiplayer.it

E sapete una cosa? Stavolta scegliere il GOTY del 2021 non è stato affatto facile, e non perché siano usciti pochi giochi di qualità. Tutt'altro: complice il ritardo di tanti nomi altisonanti, negli ultimi mesi abbiamo visto brillare giochi più piccoli e sperimentali, nuove IP di alto livello, esperienze multigiocatore indimenticabili, racconti ricercati o vecchi nomi che tornano in gran spolvero. Probabilmente questo 2021 non sarà ricordato come uno dei momenti chiave nell'evoluzione dei videogiochi, ma è innegabile che quest'anno abbiamo giocato tanti prodotti di grande qualità.

Non c'è dubbio che il 2021 sia stato un anno di transizione per l'industria dei videogiochi. Dai numerosi posticipi dei blockbuster più attesi alla scarsa disponibilità di console nei negozi, passando per fiere e presentazioni avvenute in formato digitale a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. Al termine di un anno che sembra tanto un prolungamento di quello precedente, ci ritroviamo puntualmente a eleggere quello che negli ultimi dodici mesi è stato il miglior gioco per la redazione di Multiplayer.it .

Negli anni passati bastò la prima scrematura per far emergere subito un vincitore su tutti gli altri (Red Dead Redemption 2 nel 2018, Disco Elysium nel 2019 e The Last of Us Parte 2 nel 2020), ma quest'anno le preferenze della redazione sono state molto meno polarizzate, portando a un testa a testa che alla fine ha visto spuntarla...

Il premio di miglior gioco dell'anno di Multiplayer.it è espressione delle preferenze di tutta la redazione e così, nel corso delle ultime settimane, abbiamo votato e discusso in più fasi le varie scelte. A una fase preliminare, in cui ciascun redattore ha sottoposto una sua personale classifica dei dieci migliori giochi dell'anno, ha seguito una ulteriore votazione tra i giochi con il maggior numero di preferenze, e infine un dibattito conclusivo per confermare il risultato. Come da tradizione, sono stati presi in considerazione tutti i giochi pubblicati nel corso del 2021 a prescindere dalla piattaforma.

Il Gioco dell'Anno 2021

Psychonauts 2 non è solo una delle esperienze più divertenti che abbiamo giocato quest'anno, è anche l'apice mai raggiunto da Double Fine

Psychonauts 2 è il Gioco dell'Anno 2021 per Multiplayer.it, un risultato che prima della sua uscita difficilmente avremmo immaginato. La nuova avventura di Raz non è soltanto il seguito di un vecchio cult nel genere platform, ma è invece il punto più alto raggiunto da Double Fine in oltre vent'anni di attività. Col suo esilarante cast di personaggi e una scrittura appassionante e ricca di humour, Psychonauts 2 si gioca dal primo all'ultimo minuto con un sorriso stampato sulla faccia, mentre si attraversano ed esplorano ambientazioni fuori di testa (o sarebbe più corretto dire "dentro di testa").

Delicate questioni come la salute mentale, l'ansia, i rimpianti, le insicurezze, la depressione e la solitudine prendono vita attraverso mondi a tema e i loro abitanti, ma lo fanno con tale finezza, calore e consapevolezza che non risultano mai pesanti e non appaiono come semplici escamotage stilistici. In un periodo complicato e stressante come quello che stiamo attraversando, Psychonauts 2 ci ha portato a riflettere in maniera divertente e leggera su problemi estremamente personali e difficili. Tutto mentre magari ci si perde in una libreria gigantesca, si partecipa a show di cucina assurdi o si attraversa un colorato mondo ispirato al rock psichedelico di Yellow Submarine e Lucy in the Sky with Diamonds.

Ma se stile e personalità sono da sempre un marchio di fabbrica di Double Fine, Psychonauts 2 è anche un platform rifinito e divertente da giocare. Il ritorno di alcune abilità di Raz e la presenza di collezionabili in giro per i livelli danno una forte sensazione di familiarità ai fan del primo episodio, ma i controlli, le animazioni e le meccaniche di questo seguito sono infinitamente più curate, rendendolo un piacere pad alla mano in qualsiasi momento, inclusi i memorabili combattimenti coi boss e le brillanti fasi di esplorazione nell'hub.

Psychonauts 2, insomma, non è solo un eccezionale platform e una divertente avventura adatta a qualsiasi fascia d'età, ma anche un gioco estremamente positivo che vi consigliamo a tutti i costi di recuperare.