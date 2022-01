Xbox Store: centinaia di giochi Xbox Series X|S e One scontati con le nuove offerte

Da ora sono disponibili le nuove offerte di Xbox Store con centinaia di giochi Xbox Series X|S e Xbox One in sconto con le promozioni Deals With Gold, Spotlight Sale e Last Chance Sale. Quest'ultima categoria include fondamentalmente una selezioni di giochi precedentemente in offerta con i saldi di Black Friday e natalizi. Tra i giochi in sconto troviamo, tra gli altri, anche Assassin's Creed Valhalla, Judgment, Far Cry 6 e Resident Evil Village.

A questo indirizzo potrete visualizzare tutti i giochi in sconto su Xbox Store. Di seguito alcune delle offerte disponibili:

xbox store logo

Le nuove offerte dello store di Xbox per Xbox Series X|S e Xbox One saranno attive fino al 10 gennaio 2022.C'è qualche promozione che vi interessa particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in casa Xbox, Microsoft ha annunciato i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a gennaio.