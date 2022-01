PS Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio 2022 disponibili da oggi

I giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2022 , come abbiamo visto, sono i seguenti:

I giochi gratis per PS5 e PS4 di gennaio 2022 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus , sono disponibili da oggi, come era stato annunciato da Sony nei giorni scorsi, dunque è possibile da ora effettuare liberamente il download dei tre titoli nel caso in cui si abbia l'abbonamento attivo.

Si tratta dunque di tre giochi decisamente diversi, che offrono dunque la possibilità di cimentarsi in esperienza variegate e per gusti alquanto eclettici, con i titoli in questione che rimarranno disponibili al download gratuito per gli abbonati fino al 31 gennaio.

Dirt 5 è il nuovo capitolo nella celebre serie di racing da rally di Codemasters, che ha accompagnato il lancio della next gen come uno dei titoli più interessanti sulle nuove piattaforme. Si tratta di un gioco di corse definibile come sim-cade, in quanto una via di mezzo tra simulazione e racing arcade ma con un modello di guida comunque ricco e complesso, incentrato soprattutto sulle corse off-road in diverse modalità.

Persona 5 Strikers è una digressione in stile action RPG del celebre gioco di ruolo nipponico Persona 5 da parte di Atlus, che parte dalla solida base narrativa del gioco originale e ci sviluppa sopra un titolo portato all'azione vera e propria sviluppato da Omega Force.

Il gioco riprende un po' lo stile tipico delle produzioni del team in questione, ovvero il musou, con i protagonisti immersi in veri e propri eserciti di nemici da sconfiggere suon di mosse speciali.

Deep Rock Galactic è, infine, un particolare shooter in prima persona cooperativo ad ambientazione fantascientifica. Sviluppato da Ghost Ship Games su Unreal Engine 4, il gioco fonde elementi dell'RPG fantasy all'FPS fantascientifico e si concentra sul combattimento PvE: i giocatori interpretano degli "nani spaziali" impegnati in varie missioni su superfici di pianeti alieni, per recuperare equipaggiamenti perduti, manufatti e tecnologie varie.