Shaquille O'Neal ha donato 1000 PS5 e Nintendo Switch a bambini in difficoltà a Natale

Shaquille O'Neal, star dell'NBA ormai in pensione, continua ad essere un colosso anche in termini di generosità, considerando che a Natale ha donato 1000 PS5 e 1000 Nintendo Switch a bambini di famiglie in difficoltà economica questo Natale.

Non dev'essere stata un'impresa semplice, anche tecnicamente: considerando la scarsità cronica di scorte presenti sul mercato, riuscire a trovare 1000 PS5 in particolare dev'essere stato particolarmente difficile.

Shaquille O'Neal in azione con i Lakers

Come riferito nell'intervista pubblicata da EssentiallySports, sembra che Shaq abbia contattato qualche conoscenza influente sul mercato per riuscire a racimolare tale quantità di console da donare a Natale.

"Mio padre era un sergente istruttore, mia madre una che lavorava duramente, avevano poco, ma mi hanno insegnato il valore di dare agli altri", ha spiegato Shaquille O'Neal nell'intervista. "Mi hanno insegnato il valore dell'aiutare chi è in difficoltà. Ho chiamato amici che ho in Nintendo Switch [sic!] e ho ordinato 1000 Switch e 1000 PS5, sono andato a Walmart e ho preso un po' di biciclette".

Così, la star dell'NBA ha spiegato di aver fatto acquisti speciali per il Natale appena trascorso, donando poi questi regali a bambini di scuole elementari in Georgia e altri. Dopo 19 anni di successo nell'NBA, Shaquille O'Neal si dimostra essere anche un uomo di grande generosità ma anche di notevole influenza, perché quello che stupisce della storia è anche la capacità di raccogliere ben 1000 PS5 in un momento di crisi come questo, sempre che la quantità sia accurata, visto che non ci sono conferme ufficiali precise sulla questione.

Per quanto riguarda il suo legame con i videogiochi, al di là di quelli specificamente legati al basket, ricordiamo anche il vecchio Shaq-Fu, action game uscito all'epoca del 16-bit, che ha recentemente ricevuto un rilancio con Shaq-Fu: A Legend Reborn.