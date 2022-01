Nvidia GeForce RTX 3090 Ti sembra confermata, specifiche tecniche mostruose della GPU

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ottiene ulteriori conferme in queste ore, con il sito VideoCardz che sembra aver ottenuto informazioni più precise sulla nuova GPU con tanto di specifiche tecniche dettagliate, in attesa di una presentazione che potrebbe avvenire proprio in questi giorni nel corso del CES 2022.

La nuova scheda grafica, che nelle settimane scorse era stata avvistata su un sito cinese, dovrebbe essere basata sulla base GA102 con 10752 CUDA core, con ben 24 GB di memoria video GDDR6X a 21 Gbps, il tutto con memory bus a 384-bit che dovrebbe garantire una banda passante di 1 TB al secondo, superando di circa il 7,7% la velocità di una RTX 3090.

La RTX 3090 Ti Founders Edition, che trapela anche in una prima foto visibile qui sotto, dovrebbe avere un design a triplo slot, esteticamente uguale a quelli dei precedenti modelli, con un connettore a 16-pin per 450W di assorbimento elettrico.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti fotografata da VideoCardz.com

Anche questo aspetto rende chiaro come sia necessaria una configurazione di grosso calibro per gestirla al meglio, con un alimentatore che si avvicini ai 1000W di potenza.

La nuova Nvidia GeForce RTX 3090 Ti dovrebbe avere un Clock di base aumentato a 1560 MHz e boost a 1860 MHz, cosa che rappresenta un incremento rispettivamente del 12% e 10% rispetto a quanto visto nel modello standard della 3090, portando il potenziale massimo a 40 TeraFLOPS di potenza. Ovviamente, tutto questo comporterà un prezzo di base alquanto alto, a prescindere poi dall'effettiva possibilità di trovarla sul mercato e ai costi ulteriormente gonfiati dalla scarsità di prodotti.

Vediamo dunque una prima scheda tecnica, in attesa di conferma, per Nvidia GeForce RTX 3090 Ti: