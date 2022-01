Rainbow Six Extraction: video presenta la modalità Protocollo Maelstrom

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Rainbow Six Extraction arrivano nuovi dettagli sulle modalità dello sparatutto multiplayer PvE di Ubisoft. Oggi un nuovo gameplay trailer ci parla di Protocollo Maelstrom, una modalità classificata settimanale che sembra particolarmente avvincente.

Protocollo Maelstrom è una modalità di Rainbow Six Extraction che pone una sfida endgame che cambia ogni settimana e caratterizzata da il triplo degli obiettivi e un tasso di sfida nettamente più alto, tanto che viene raccomandato l'utilizzo di operatori al livello massimo. In compenso, ci sono in palio ricompense molto alte per quanto riguarda XP e crediti REACT, nonché oggetti estetici stagionali esclusivi.

Come accennato in precedenza in Protocollo Maelstrom gli obiettivi da completare saranno nove, contro i tre delle modalità standard e ognuno di essi avrà un modificatore particolare, il che aggiunge un ulteriore stato di complessità al tutto. La difficoltà aumenta ogni tre obiettivi completati, mentre al contrario i medikit e altre risorse, così come il tempo, saranno sempre di meno. Un'altra peculiarità di Protocollo Maelstrom è che sarà possibile selezionare il proprio operatore solo tra i sei che metterà a disposizione ogni settimana il gioco, quindi sarà necessario adattarsi a ogni situazione.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 20 gennaio 2022. Al lancio il gioco entrerà nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Di recente Ubisoft ha spiegato cosa possiamo aspettarci in termini di risoluzione e framerate dalle varie versioni.