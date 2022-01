Nintendo: ci sono falsi siti della compagnia che promettono sconti, fate attenzione!

Nintendo ha pubblicato una dichiarazione (in giapponese) tramite la quale segnala ai giocatori che sono in circolazione dei siti internet fasulli che fingono di essere pagine ufficiali di Nintendo, promettendo anche sconti su prodotti first-party.

La dichiarazione, secondo la traduzione dal giapponese all'inglese, fa un esempio specifico di un sito che usa il logo di Nintendo in modo illegale spingendo così gli utenti a credere che si tratti di un sito ufficiale. Inoltre, propone offerte sui prodotti Nintendo Switch, senza però essere associato in alcun modo a Nintendo.

Il logo di Nintendo Switch

Ovviamente, fare acquisti tramite siti fasulli porta solo alla perdita di denaro, quindi fate sempre massima attenzione quando navigate online e interagite con siti che vi chiedono informazioni personali, dati di accesso ad account o denaro. Nintendo afferma che prenderà provvedimenti per bloccare tali siti internet.

Se siete in cerca del sito ufficiale Nintendo, la versione italiana si trova al seguente indirizzo. Per andare sul sicuro, vi conviene sempre usare direttamente lo store sulla console. Se, per necessità varie (come l'aggiunta di un nuovo metodo di pagamento), dovete usare obbligatoriamente il negozio via browser, ricordate di fare massima attenzione e verificare che l'indirizzo della pagina sia regolare e che tutti i dettagli siano al proprio posto.