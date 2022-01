God of War per PC è disponibile, la versione tecnicamente migliore del gioco

God of War per PC è disponibile. Sony lo ha sbloccato su Steam e Epic Games Store. Quindi potete andare a giocarci da subito, previo acquisto e download dei dati di gioco, e gustarvi la versione tecnicamente migliore dell'opera di Sony Santa Monica.

Se volete avere maggiori informazioni prima di procedere, leggete la nostra recensione di God of War, scritta dal biodegradabile Pierpaolo Greco. Per chi non lo conoscesse, God of War racconta la storia di un Kratos ormai maturo e di suo figlio Atreus, che vivono insieme una lunga avventura nelle terre del nord,

Le caratteristiche esclusive della versione PC sono tutte di natura tecnica, tra risoluzione 4K nativa, supporto di GTAO e SSDO, supporto per le tecnologie grafiche RTX di Nvidia, in particolare Deep Learning Super Sampling (DLSS) e Reflex e il supporto per le risoluzioni ultra-wide, che rendono il gioco ancora più spettacolare.

Se volete altri dettagli su questi e altri aspetti di God of War, leggete il nostro speciale dedicato alla nuova versione.