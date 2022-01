God of War su Steam ha 50.000 giocatori contemporanei e il 95% di recensioni positive: è un successo

God of War è stato pubblicato da poche ore su Steam, ma ha già quasi raggiunto i 50.000 giocatori contemporanei (48.998 al momento di scrivere questa notizia, ma in costante aumento) e ha raccolto il 95% di recensioni positive, sulle 775 complessive (destinate anch'esse ad aumentare). Diciamo che quest'ultime sono basate soprattutto sull'entusiasmo e sulla qualità del port, visto che le ore di gioco dei recensori sono pochine, ma non sottilizziamo.

Inoltre il gioco è primo nella top 10 globale del negozio di Valve, com'era prevedibile, visto che già nei scorsi giorni l'aveva scalata senza affanni, dopo le prime recensioni positive.

Da notare anche che God of War si appresta a diventare il miglior lancio di sempre per un'esclusiva PlayStation convertita per PC, almeno stando ai dati a nostra disposizione. Vediamo un confronto tra i picchi di giocatori contemporanei degli altri titoli PlayStation su Steam:

God of War - 48.998 (attuale)

Horizon Zero Dawn - 56.557

Death Stranding - 32.515

Days Gone - 27.450

Detroit: Become Human - 7.218

Insomma, la strategia di Sony di supporto della piattaforma sembra si stia rivelando vincente per l'ennesima volta, che sia stata ispirata dai PlayStation Studios o meno.