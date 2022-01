The Last of Us, la serie TV: Storm Reid sarà Riley, è ufficiale

Storm Reid, l'attrice di Euphoria e Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay, sarà Riley nella serie TV di The Last of Us prodotta da HBO. La notizia, appresa da Deadline, è stata confermata da Naughty Dog, la software house del videogioco, che ha dato il benvenuto all'attrice nel cast della serie TV.

Una foto di Storm Reid

Nel gioco, Riley Abel è una sopravvissuta di sedici anni che vive a Boston. Odia i militari, di cui disprezza le azioni, e appoggia i Fireflies, di cui approva i metodi. In città conosce Ellie, prima dell'arrivo di Joel, di cui diventa una grande amica. La loro storia è stata raccontata nel DLC Left Behind.

Nella serie TV, Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, mentre Joel da Pedro Pascal. Altri membri del cast della serie TV di The Last of Us sono Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett.

Il curriculum di Storm Reid è ricchissimo, nonostante la sua giovane età, e include, oltre ai ruoli già ricordati, i film 12 anni schiavo di Steve McQueen, Sleight di D. Dillard, L'uomo invisibile di Leigh Whannell e The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn e la mini serie TV When They See Us, oltre a diverse altre apparizioni in varie serie.