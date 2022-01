Netflix: aumento dei prezzi in USA, presto anche in Italia?

Netflix ha annunciato l'aumento dei prezzi delle sue fasce di abbonamento per gli USA. Per chi fosse preoccupato che lo stesso possa accadere in Italia stia tranquillo: gli ultimi aumenti risalgono a dicembre 2021, quindi non ce ne saranno altri, almeno nel breve periodo.

L'ultima volta è passato circa un anno tra gli aumenti USA, annunciati a fine ottobre 2020, e quelli italiani. Quindi, nel caso, bisognerà iniziare a preoccuparsi verso la fine dell'anno.

Gli aumenti USA sono riguardano i piani da 13,99 dollari, che passa a 15,49 dollari, e per quello da 17,99 dollari, che passa a 19,99 dollari. Anche il piano base ha subito un aumento di un dollaro.

Come sempre in questi casi, gli aumenti sono stati motivati dalla volontà di "continuare a offrire un'ampia gamma di opzioni per l'intrattenimento." C'è da dire che dal lancio del servizio, i prezzi di Netflix sono cresciuti costantemente, fatto accolto non proprio benissimo da molti abbonati. Comunque sia, i numeri della piattaforma di video streaming sono costantemente in crescita, quindi ipotizziamo che alle lamentele spesso non seguano disdette, almeno non tali da impensierire i vertici della compagnia.

Uno dei motivi di questi rincari potrebbe essere la concorrenza di Disney+ e Amazon Prime Video, che hanno aumentato notevolmente i loro investimenti in nuovi contenuti, oltre all'arrivo sul mercato di nuovi attori molto forti, come HBO Max e Paramount+.