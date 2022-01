Black Widow: il cosplay di Vedova Nera di irine_meier è armato di tutto punto

È finalmente disponibile su Disney+ Eternals, uno degli ultimi film del Marvel Cinematic Universe. Il 2021 è stato un anno intenso per gli amanti del MCU, che - tra i molti - hanno potuto vedere anche Black Widow. Ora, irine_meier ci propone uno scatto del proprio cosplay di Vedova Nera, ovvero Natasha Romanoff, tratto da quel film.

Come potete vedere poco sotto, il cosplay di Vedova Nera di irine_meier è di altissima qualità. Il costume è stato realizzato con grande attenzione per i dettagli, con una tuta composta da molte sezioni diverse e con anche cintura, spallacci e polsiere da combattimento. Si tratta di un cosplay ottimo, come ci aspettiamo da una cosplayer professionista come irine_meier.

Se siete fan di Black Widow, allora dovreste vedere anche il cosplay di Vedova Nera di missbricosplay. Inoltre, non dovreste perdere l'occasione di ammirare cosplay basati su altri personaggi Marvel, come il doppio cosplay di Dr. Strange e Spidy di missbricosplay. Chiudiamo le nostre proposte con il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Vedova Nera realizzato da irine_meier? Il personaggio di Black Widow vi ha convinto, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?