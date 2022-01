Siamo a metà gennaio 2022 e all'orizzonte iniziano a vedersi le grandi uscite di questo periodo. Oggi, 15 dicembre 2022, dobbiamo però concentrarci su quello che potremo effettivamente giocare durante il weekend. Tra un impegno famigliare e doveri lavorativi, i fan dei videogiochi troveranno forse un po' di spazio per uno dei giochi pubblicati in questo inizio mese, o in uno dei molti titoli del proprio backlog. Diteci, cosa giocherete questo weekend?

Questa settimana è stato finalmente pubblicato, su PC, Monster Hunter Rise. Dopo mesi di esclusività su Nintendo Switch, il gioco di Capcom è approdato sui computer di tutto il mondo. Ovviamente non abbiamo perso l'occasione di recensirlo per voi, e abbiamo constatato che anche in questa versione è un grande gioco.

Due creature di Monster Hunter Rise

Se però avete già dato con la caccia ai mostri, magari avete deciso di dedicarvi a un più allegro e rapido Rescue Party: Live!, di cui potete leggere la recensione qui. Questo party game (4 giocatori al massimo) ci metterà nei panni di un pompiere e dovremo salvare la vita a più persone possibili, con una struttura di gameplay che ricorda molto Overcooked!.

Molti giocatori, PC, però, avranno optato per God of War. Il gioco PS4 è approdato anche su computer, con tutta una serie di potenziamenti grafici. Il gioco di Santa Monica è ancora adesso un capolavoro e, in attesa del seguito, è perfetto per scoprire come sono proseguite le avventure di Kratos dopo l'epopea greca. Ecco la nostra recensione e l'analisi tecnica di Digital Foundry.

Ora è il vostro turno: diteci, cosa giocherete questo weekend del 15 dicembre 2022?