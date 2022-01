God of War, PC: video 4K confronta gli FPS con e senza DLSS, per un +45% delle prestazioni

Ieri, 14 gennaio 2022, è stato pubblicato su PC God of War. Il gioco, in questa versione, può avvantaggiarsi di varie tecnologie, come Nvidia DLSS, che migliora fino al 45% le prestazioni. Ora, possiamo vedere un video 4K che confronta il gioco con e senza DLSS e ci mostra gli FPS. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il video 4K di God of War su PC ci mostra molteplici aree di gioco, indicandoci in modo chiaro quanti FPS il gioco è in grado di raggiungere con risoluzione 4K. Ovviamente questi test sono realizzati con computer di fascia alta. In alcune sezioni, il frame rate arriva quasi a 160 FPS grazie al DLSS. Nel video, in media, gli FPS sono sempre sopra i 90-100 frame per secondo usando il DLSS.

La descrizione ufficiale condivisa da Nvidia recita: "NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) è una tecnologia di rendering AI rivoluzionaria che aumenta le prestazioni grafiche tramite processori AI Tensor Core dedicati sulle GPU GeForce RTX. Se abilitato, le prestazioni vengono aumentate fino al 45% a 4K, permettendovi di giocare a God of War con una grafica fenomenale, frame rate più elevati e una qualità dell'immagine senza compromessi".

Se siete interessati a un'analisi tecnica più approfondita, suggeriamo di leggere quella di Digital Foundry, che vi abbiamo riassunto qui. Infine, ecco la nostra recensione della versione PC di God of War.