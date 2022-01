God of War, PC: l'analisi di Digital Foundry dice che "è superbo", ecco le impostazioni migliori

Alex Battaglia di Digital Foundry ha pubblicato un'analisi della versione PC di God of War, affermando che è superba. Ha inoltre indicato le migliori impostazioni grafiche da usare con il gioco. Ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto, Battaglia di Digital Foundry elogia le impostazioni grafiche disponibili in God of War su PC. L'unica mancanza è la FoV, che sarebbe però stata complessa da inserire a causa dell'utilizzo della camera in-game, sempre in movimento. Viene poi detto che Nvidia Reflex è supportato e questo comporta una riduzione di 11 ms di input lag con il DualSense.

Anche i caricamenti su PC sono molto rapidi, ovviamente anche a seconda dell'hardware usato. La grande differenza è però legata nella qualità dell'immagine e nella rimozione del rendering checkerboard di PS4 Pro/PS5. Gli artefatti grafici sono quindi scomparsi nella versione PC di God of War. Viene elogiato anche l'utilizzo di TAA e DLSS, con quest'ultimo che pare funzionare perfettamente.

Parlando dei miglioramenti grafici del gioco, Digital Foundry elogia le ombre di qualità migliore, i modelli poliganli più dettagliati, la minor quantità di pop-in, la superiore occlusione ambientale, la qualità della nebbia, la diminuzione dell'aliasing e la migliore qualità dei riflessi screen-space (comunque poco usati). Anche le texture sono migliorate, con anche l'aiuto di un migliore filtro anisotropico.

Viene poi spiegato che abbassando la qualità delle ombre da Ultra ad Alto le prestazioni aumentano del 48%. Anche i riflessi sono complessi da gestire, quindi passando da Ultra+ a Ultra si ottiene un +9% nelle prestazioni, con un +16% se si passa ad Alto. Battaglia raccomanda anche di selezionare la qualità Originale per gli effetti atmosferici e Alto per l'occlusione ambientale. In questo modo si ottiene una grafica superiore a quella console, ma con prestazioni comunque valide.

Viene però detto che la VRAM crea problemi con God of War su PC. Dai 4 GB minimi, si arrivano fino a 7.2 GB con risoluzione nativa 4K. Per limitare il problema, si può abbassare la qualità delle texture a Originale. Con una RTX 2060, queste impostazioni aiutano a mantenere prestazioni alte. Digital Foundry suggerisce di giocare a 1440p con tale scheda grafica o con una AMD Radeon RX 5700.

Se si gioca con GPU più vecchie, c'è il rischio di non mantenere i 60 FPS a 1080p in tutte le situazioni, ma si tratta di un risultato superiore rispetto ai 1080p e 30 FPS previsti da Santa Monica. Le Radeon RX 580 sembrano avere più problemi, però: una CPU più potente aiuta a limitarli, secondo Battaglia.

Con una Ryzen 5 3600, il frame rate arriva a 100-120 FPS. Con un Core i9 10900K, God of War riesce a mantenere i 160 FPS. Ci sono però dei punti dove il gioco ha qualche problema, e il Ryzen non mantiene perfettamente i 60 FPS, mentre l'i9 fatica a tenere i 120 FPS. Riducendo la qualità delle ombre e dei modelli si limitano i problemi prestazionali. In generale, dice Digital Foundry, se si dispone di una GPU RTX è sempre bene usare il DLSS, che permette a una RTX 2060 di eseguire God of War in 4K e 60 FPS. Ci sono alcuni problemi con le CPU AMD, legati anche ai driver DX11. Battaglia spera che vi sia una patch che migliori la situazione a breve.

Infine, ecco la nostra recensione di God of War su PC.