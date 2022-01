God of War Ragnarok arriverà su PC? Cory Barlog dice che non ne ha idea

Oggi God of War è arrivato su PC, ma i giocatori PlayStation stanno pensando al seguito, God of War Ragnarok, atteso per PS4 e PS5. Quest'ultimo arriverà mai su PC? Cory Barlog, creative director del capitolo del 2018, afferma di non averne idea.

Barlog è stato intervistato da Game Informer e ha affermato: "Non ne ho idea. In questo momento, stiamo lavorando a un gioco alla volta, analizzando ogni situazione e ragionando se sia la cosa migliore. E valuteremo come va. Alla gente piace? L'abbiamo fatto bene? C'è qualcosa che abbiamo sbagliato? Cosa possiamo fare meglio in futuro se lo rifacciamo? Ma alla fine della giornata, in definitiva, la decisione è di Sony".

Kratos, Atreus e un nano in God of War Ragnarok

Ricordiamo inoltre che Barlog non è il creative director di God of War Ragnarok. Tale ruolo è stato assunto da Eric Williams. Barlog è stato un grande sostenitore del porting di God of War su PC, ma dice che l'idea è stata sostenuta da un "collettivo di studios [PlayStation]". Nell'intervista, spiega di aver raccomandato più volte il port su PC ai piani alti di Sony attraverso le cassette dei suggerimenti.

A Cory viene anche chiesto perché pensa che la gente dovrebbe dare un'occhiata a God of War su PC. L'uomo ha detto: "Perché è una gigantesca cortina fumogena per vendervi il fatto che Silent Hills è segretamente dentro il gioco? Sto scherzando".

Se siete interessati al gioco PC, potete leggere e vedere in video l'analisi di Digital Foundry, nella nostra notizia dedicata.