WB Games Montreal assume per un gioco AAA non annunciato: cosa ci aspetta dopo Gotham Knights?

Warner Bros Games Montreal, tramite il proprio sito, conferma nuovamente di essere al lavoro su un nuovo gioco AAA non ancora annunciato. Il team è infatti alla ricerca di un Senior Gameplay AI Programmer. Lo studio sta attualmente ultimando i lavori su Gotham Knights.

Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, viene spiegato che la persona assunta sarà responsabile "del design, dello sviluppo, della manutenzione e dell'ottimizzazione di IA cross-platform e algoritmi, inclusi i comportamenti di personaggi non-giocanti e degli spostamenti nel gioco". Si tratta di informazioni molto generiche che non ci permettono di trarre conclusioni su questo nuovo gioco di Warner Bros Games Montreal.

Come indicato anche nel tweet, però, tempo fa il team aveva confermato di essere al lavoro su due giochi DC. Il primo è il già citato Gotham Knights, mentre il secondo non è noto, ma i rumor puntano da tempo verso un gioco di Superman, anche se il team non ha mai prodotto un gioco slegato all'IP di Batman. Per il momento è tutto quello che sappiamo. Probabilmente dovremo attendere un po' di tempo prima di scoprire di cosa si tratta.