Gotham Knights ma non solo, nuovo progetto per WB Games: Superman?

Gotham Knights non è l'unico progetto in cantiere per WB Games Montreal, a quanto pare: il team canadese è al lavoro anche su di una nuova proprietà intellettuale, e un insider suggerisce si tratti di un gioco dedicato a Superman.

Come sappiamo, Gotham Knigths è stato rinviato al 2022 perché gli sviluppatori avevano bisogno di più tempo, dunque sorprende scoprire che lo studio si stia dedicando anche a un secondo progetto, peraltro di grande spessore.

La notizia arriva da alcuni annunci lavorativi pubblicati da WB Games Montreal, che è attualmente alla ricerca di un Senior Gameplay / Animation Programmer che lavori appunto a una nuova proprietà intellettuale tripla A, ottimizzando le meccaniche cross-platform e il comportamento dei PNG.

Il team specifica inoltre di avere intenzione di espandere l'universo DC nell'ambito dei videogame, e tale assunto si sposerebbe alla perfezione con un eventuale gioco dedicaato a Superman, come suggerito da James Sigfield.

A proposito dell'Uomo d'Acciaio, sappiamo che in ogni caso lo ritroveremo in Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo titolo targato Rocksteady Studios.