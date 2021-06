Marvel's Guardians of the Galaxy avrà una modalità streamer, per evitare i DMCA

In una recente intervista la senior narrative director Mary DeMarle ha detto che Eidos Montreal ha pensato agli streamer di Marvel's Guardians of the Galaxy. Square Enix, infatti, non vuole che i creator, per paura di incorrere in problemi coi DMCA con Twitch e YouTube, non giochino la nuova avventura dei Guardiani della Galassia. Per questo ha pensato ad una modalità che eviti le tante musiche presenti nel gioco.

Tutto coloro che conoscono il fumetto della Marvel, hanno visto al cinema di due film della Disney o hanno letto la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy sanno che non è possibile avere un gioco su questa scalcagnata combriccola di eroi senza riempirlo di citazioni degli anni '70-'80. Libri, film e soprattutto musiche di quegli anni sono i grandi protagonisti delle avventura di Starlord e soci e il nuovo gioco di Eidos Montreal farà argo uso di celebri brani di quegli anni.

Una cosa che potrebbe, però, creare grossi problemi con YouTube e Twitch, estremamente severi con tutti quelli che non rispettano i diritti d'autore digitali delle canzoni. Per questo motivo la modalità streamer è l'unico modo per evitare questo genere di problemi: cancellando dal gioco i riferimenti musicali i bot dei servizi di streaming non interverranno col manganello, rendendo più semplice la vita di coloro che volessero portare sul loro canale il gioco.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy arriverà su tutte le piattaforme disponibili sul mercato il 26 ottobre 2021.