Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X|S, l'analisi di Digital Foundry

Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile da alcuni giorni anche nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, protagoniste dell'immancabile analisi tecnica effettuata da Digital Foundry.

L'aggiornamento next-gen di Star Wars Jedi: Fallen Order, rilasciato l'11 giugno, è finito inevitabilmente nel mezzo del caos dell'E3 2021 e non è stato semplice dedicargli dello spazio.

Due le modalità grafiche disponibili, sia sulla console Sony che su quella Microsoft: una basata sulla risoluzione, a 4K reali e 30 fps; l'altra focalizzata sulle performance, con 1440p dinamici e 60 fps.

Come spesso accade, Xbox Series X vanta i risultati migliori in termini di risoluzione, mentre lo scaler dinamico agisce in maniera più aggressiva su PlayStation 5 con il risultato, però, di garantire un frame rate più stabile e vicino al target.

L'update va ovviamente a migliorare la situazione anche su Xbox Series S, sebbene in quel caso con un'unica modalità a 1080p e 60 frame al secondo.