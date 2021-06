Twitch: per Amouranth "gli Hot Tub/ASMR non creano maniaci che infastidiscono le altre ragazze"

Le polemiche dopo la creazione della sezione Hot Tub e della fusione di questa categoria con quella degli ASMR non sembrano voler diminuire. La più celebre delle twitcher coinvolte, Amouranth, infatti è estremamente contrariata della decisone di Twitch di bannarla dalla piattaforma e si scagli contro tutti i benpensanti che credono che gli Hot Tub/ASMR non creano maniaci che infastidiscono le altre ragazze.

La questione sta un po' polarizzando una piattaforma come Twitch, nata come punto di riferimento per i videogiochi e i videogiocatori, ma divenuta nel tempo un fenomeno più ampio, dai risvolti piuttosto stravaganti, se vogliamo usare questa parola.

Lo sdoganamento degli Hot Tub, infatti, ha reso sempre più labile il confine tra la piattaforma e un qualcosa che uno vede non per i videogiochi, ma per soddisfare degli appetiti diversi. Nulla di male, ci mancherebbe, ma in molti si sono chiesti se fosse il caso che fosse Twitch ad ospitare questo genere di contenuti, tanto da spingere la piattaforma a prendere provvedimenti, bannando Amouranth e Indiefoxx.

La twitcher, però, non ci sta: "Troverò sempre enormemente ironico che la generazione che ha combattuto perché 'i videogiochi violenti non causano un aumento di vendita di armi o crimini' (e sono d'accordo) cambi immediatamente idea e dica sciocchezze tipo 'le ragazze Hot Tub/ASMR creano letteralmente dei maniaci che vanno a disturbare altre streamer!'" ha dichiarato Amouranth su Twitter.

"Mi sono sempre chiesta come sia nato il "chi pensa ai bambini" e altre soluzioni raffazzonate. Come è possibile che la gente cerchi di sorvolare sui problemi sistemici dando la colpa a cause che non hanno alcuna base nella realtà? Zoomer & millennial sono più simili ai boomers di quanto pensassimo!" ha chiosato la streamer.