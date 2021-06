Twitch: OnlyFans di Amouranth esploso dopo il ban

Come saprete, Twitch ha bannato le streamer Amouranth e Indiefoxx per i loro live stream ASMR decisamente troppo provocanti. Il risultato è che, quantomeno la prima, ha guadagnato moltissimi soldi extra con l'esplosione del suo OnlyFans.

Amouranth è da tempo al centro delle polemiche riguardanti l'uso che certe streamer fanno di Twitch. Di fatto è implicata in tutti i generi più controversi, quelli che molti definiscono come soft porno (di fatto lo sono), come l'hot tube e, appunto, l'ASMR. Detto ciò, la nostra è riuscita comunque a diventare la seconda top streamer della piattaforma, subito dietro alla ben più morigerata Pokimane.

Come già detto, il nuovo ban da Twitch le è stato comminato per via di uno streaming ASMR in cui leccava il microfono vestita con dei cosiddetti leggings da TikTok (estremamente attillati e rivelatori). Il tutto ha portato a 587 nuovi abbonati al suo OnlyFans nel giro di sole due ore dal ban.

Naturalmente ora che di ore ne sono passate molte di più, gli abbonati potrebbero essere cresciuti ancora di centinaia o migliaia di unità. Insomma, i provvedimenti di Twitch non hanno fermato gli utenti più calorosi, che hanno seguito la loro beniamina in altri lidi. Se vogliamo si tratta del segno inequivocabile che gente come Amouranth e Indifoxx non sottrae spettatori agli altri canali, ma ha un pubblico molto specifico, che va alla ricerca di un certo tipo di contenuti.