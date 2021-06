Dead Space: un nuovo gioco della serie verrà annunciato all'EA Play?

Dead Space potrebbe essere vicino al suo ritorno sulle scene, con un possibile annuncio di un nuovo capitolo nel corso dell'EA Play Live, che si terrà il 22 luglio 2021 in digitale con un video in streaming.

A dire il vero non c'è la sicurezza che si tratti di un nuovo Dead Space, ma il solito giornalista di VentureBeat nonché insider Jeff Grubb ha fatto capire che c'è un grosso annuncio, piuttosto esaltante, in arrivo da EA Motive all'EA Play Live di quest'anno, qualcosa che è già stato accennato in precedenza e che sembrerebbe riguardare proprio la serie horror in questione.

Non viene praticamente menzionato Dead Space, ma Grubb fa riferimento a una proprietà intellettuale di Electronic Arts su cui Motive starebbe lavorando da tempo, qualcosa in grado di rendere "i fan felici" e ha smentito già alcuni titoli come Mirror's Edge ma senza negare la possibilità che possa essere Dead Space.

La questione ha scatenato ovviamente la voce di corridoio sul possibile ritorno sulle scene della serie horror fantascientifica, attesa da una bella quantità di giocatori dopo la chiusura di Visceral che ha praticamente decretato la fine di Dead Space con il terzo capitolo.

Grubb ha fatto peraltro riferimento a indizi lasciati anche da altri insider come Shinobi602 su ResetEra e Jez Corden di Windows Central, i quali avevano parlato in precedenza proprio di un possibile ritorno di Dead Space. Nel frattempo, alla ricerca di atmosfere sci-fi con richiami all'horror cosmico possiamo guardare solo altrove in attesa di eventuali conferme, come a The Callisto Protocol e Quantum Error, anche se hanno veramente tutto da dimostrare.