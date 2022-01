Dark Souls Nightfall: data di uscita rimandata con un video, ma ci sarà una demo a breve

Tramite il canale YouTube del gioco, i creatori della mod Dark Souls Nightfall hanno annunciato che la data di uscita è stata rimandata. Questa mod era prevista per il 21 gennaio 2022, ma il team ha capito di non poter completare i lavori di rifinitura in tempo. Non è stata indicata una nuova data di uscita, ma è stata annunciata una demo, in sostituzione della mod completa.

Il 21 gennaio 2022 sarà quindi possibile provare una demo di Dark Souls Nightfall. Questa mod funziona solo su PC e con la versione remastered di Dark Souls. La demo includerà le prime due aree del gioco, molteplici armi, boss e nuove meccaniche realizzate esclusivamente per questa mod. Gli autori affermano che integreranno nella versione finale i suggerimenti e i feedback dei giocatori.

Ricordiamo che Dark Souls Nightfall è una mod che si pone come seguito diretto del primo capitolo della saga. A differenza di Dark Souls 2, che porta i giocatori in un nuovo regno, Dark Souls Nightfall ci fa partire proprio dagli ultimi secondi di gioco di Dark Souls, precisamente dal finale oscuro. Nei panni di un nuovo personaggio, vediamo il "non morto prescelto" che sconfigge Gwyn e lascia l'arena finale.

Dark Souls Nightfall includerà nuove aree, nemici, personaggi con doppiaggio e nuova lore che espanderà il gioco di Miyazaki. Ci sarà anche un sistema di combattimento alternativo, da attivare tramite un oggetto creato per l'occasione, che renderà il personaggio più veloce (per venire incontro ai gusti più moderni di chi è abituato alle opere più recenti di FromSoftware) ma per questo più fragile.

Speriamo che la data di uscita di Dark Souls Nightfall non sia troppo lontana: il team non la condividerà fino a quando non sarà sicuro di poterla rispettare. Probabilmente, quindi, giocheremo a Elden Ring prima di Nightfall.