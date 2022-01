Apple: l'headset AR/VR è stato rimandato a causa di vari problemi, per Bloomberg

Bloomberg riporta che, secondo quanto scoperto tramite "persone che hanno familiarità con la situazione," Apple sta "potenzialmente ritardando il suo primo grande nuovo prodotto dopo l'Apple Watch nel 2015". Parliamo dell'headset di Realtà Aumentata e VR, che sarebbe stato rimandato per problemi tecnici.

Apple avrebbe dovuto svelare il suo headset di prossima generazione - che avrebbe unito i mondi della realtà virtuale e aumentata - alla WWDC (Worldwide Developers Conference) di giugno 2022, secondo precedenti report, e avrebbe dovuto distribuire il prodotto entro la fine del 2022. Pare però che i piani siano cambiati.

Tim Cook, CEO di Apple

Il nuovo device AR/VR di Apple starebbe affrontando "sfide di sviluppo" che includono surriscaldamento, problemi alle telecamere e problemi software che "hanno reso più difficile rimanere in pista" secondo le persone coinvolte nel progetto. Le fonti hanno detto che questi problemi potrebbero costringere Apple a ritardare l'annuncio del suo headset AR fino alla fine di quest'anno, o addirittura nel 2023 - mentre la distribuzione sarà quasi per certo ritardata al 2023, nel migliore dei casi.

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di un report, quindi non di informazioni ufficiali. Bloomberg è una fonte affidabile, ma esiste sempre la possibilità che le fonti della testata abbiamo riportato le informazioni in modo scorretto o che i piani di Apple cambino all'improvviso per tanti motivi: consigliamo quindi di considerare quanto indicato come un semplice rumor, fino a quando non avremo modo di scoprire direttamente dall'azienda di Cupertino come stanno le cose.

Sempre Bloomberg riporta che questo visore non avrà alcun legame con il Metaverso.