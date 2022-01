Paul McLaughlin è morto: ha lavorato su Fable, Black & White e Godus

Paul McLaughlin

Oggi l'industria dei videogiochi del Regno Unito ha reso omaggio a Paul McLaughlin, morto a 57 anni lo scorso dicembre. La sua carriera è durata più di 30 anni, durante i quali è stato Studio Art Director per lo sviluppatore 22cans. Ha lavorato a titoli come Curiosity, Godus e The Trial.

Prima di ricoprire quel ruolo è stato direttore artistico dello studio Lionhead per 15 anni. Presso l'azienda è stato responsabile dello sviluppo delle serie Fable e Black & White.

Varie figure dell'industria che hanno lavorato con McLaughlin hanno condiviso i propri pensieri sulla sua scomparsa, uno di loro è Peter Molyneux. "Paul è entrato nella mia vita nel 1990, quando ha iniziato a Bullfrog come impiegato numero quattro. Era il primo vero artista di giochi che avessi mai incontrato. Immediatamente è diventato inestimabile, una parte essenziale dei molti titoli a cui abbiamo lavorato. Ha fatto assolutamente la differenza su Powermonger, Syndicate, Magic Carpet, Theme Park e Dungeon Keeper", ha detto Molyneux. "Poi, quando Lionhead è stata creata, non solo ha guidato Black & White, The Movies e Fable, ma ha anche aiutato a dirigere la società. Un grande artista, un mentore meraviglioso e un uomo ispiratore".

Continua: "Paul è stato un'enorme pietra miliare nella mia vita. Era una persona professionale, morale e divertente che aveva la capacità di vedere l'approccio giusto e sensato in qualsiasi situazione. Mi manca ogni giorno. La sua eredità sarà sentita e vista per molto, molto tempo".

Paul McLaughlin lascia la moglie e tre figli. Facciamo le nostre condoglianze a famigliari, amici e colleghi.