Clash: Artifacts of Chaos, l’anteprima della nuova amenità di ACE Team

Gli Zeno Clash sono stati due titoli a loro modo importanti, quanto purtroppo semi dimenticati. Possiamo definirli dei picchiaduro in prima persona dalle meccaniche amene, figli di una rilettura grottesca e surreale del realismo magico sudamericano. Giocandoci la mente oscillava, magari inconsapevolmente, tra Borges e Dalì, integrati con piglio deciso nella visionarietà peculiare della direzione artistica di entrambi i giochi. Da allora lo studio cileno ACE Team non è mai stato fermo e, anzi, ha lanciato molti altri giochi, alcuni riusciti, come i Rock of Ages , altri più complessi da inquadrare, oscillanti come sono tra il genio e la mediocrità, come The Deadly Tower of Monsters , Abyss Odyssey , SolSeraphe il più recente The Eternal Cylinder.

La storia

Clash: Artifacts of Chaos urla Zeno Clash da tutti i pori

Facile sarebbe definire Clash: Artifacts of Chaos come lo Zeno Clash 3 che non è mai stato realizzato. In fondo si tratta di un picchiaduro in prima persona, come lo erano i due giochi precedenti, oltretutto ambientato nello stesso universo. Anche la direzione artistica è molto simile, a parte per la maggiore ricchezza di dettagli, che francamente ci sembra inevitabile dopo i quasi dieci anni passati dal lancio di Zeno Clash 2. Quindi ci troviamo di nuovo di fronte alla prospettiva di passare del tempo in un mondo dai tratti surreali e cartoon, ma allo stesso tempo di una brutalità impressionante, pieno com'è di strane creature dall'aspetto singolare e di mostri partoriti da chissà quale inferno.

A differenza degli Zeno Clash, in cui i protagonisti erano essenzialmente umani, Pseudo, l'eroe di Clash: Artifacts of Chaos, è in realtà molto più in linea con il resto della fauna locale: è una creatura antropomorfa dalla pelle gialla, alta e slanciata ma dalle braccia possenti, con una vita a imbuto e un volto che di umano ha ben poco. Incidentalmente è anche un potente guerriero, che però vive come un recluso, ritirato dal consesso civile. A farlo uscire dalla sua gabbia ci penserà un orfano dagli incredibili poteri, che ha attirato le brame della Signora dei Manufatti, tal Gemini. Per non lasciarlo solo ad affrontare i pericoli della regione di Zenozoik, in cui si svolge l'intera avventura, Pseudo inizia a cercare insieme al suo nuovo protetto i cosiddetti Manufatti del Caos, senza sapere però a cosa sta andando incontro.