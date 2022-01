Halo Infinite: illustrazioni mostrano possibili contenuti tagliati, forse su Sanghelios

Halo Infinite ha richiesto un lavoro molto lungo, durante il quale forse alcune parti sono state rimosse e tra queste ci potevano essere diverse ambientazioni, come emerso anche da varie immagini e illustrazioni che sono emerse dal periodo di sviluppo, tra artwork e concept art, come queste che sembrano ispirate a Sanghelios.

D'altra parte, anche la storia raccontata da Jason Schreier intervistando diversi sviluppatori di 343 Industries, su come si sia trasformato da disastro a vincitore grazie alla riorganizzazione generale effettuata nel corso dello sviluppo, ha portato alla luce il fatto che circa "due terzi di gioco" sono stati rimossi da quanto era stato originariamente programmato.

Tutto questo ha fatto sempre pensare alla possibilità di diverse ambientazioni e biomi che potrebbero essere poi inseriti, come pezzi esplorabili di Zeta Halo, attraverso eventuali espansioni, ma questa è una soluzione che non si è praticamente mai vista negli Halo precedenti, non avendo mai avuto DLC della storia, dunque resta tutto un grosso dubbio.

I bozzetti emersi in queste ore da parte di Josh Kao, illustratore che ha lavorato con 343 Industries proprio a Halo Infinite, proseguono su questa linea mostrando alcune ambientazioni che non sono presenti nel gioco.

Halo Infinite, un'illustrazione di Josh Kao

In particolare, queste sembrano riferirsi a Sanghelios, pianeta prevalentemente desertico e roccioso da cui proviene la razza Sangheili, ovvero gli Elite. Considerando che Halo Infinite è stato presentato fin dall'inizio come un gioco open world ambientato su Zeta Halo è improbabile che, anche durante la fase di lavorazione, sia mai stata presa in considerazione l'idea di rendere esplorabile Sanghelios, ma questo avrebbe potuto mostrarsi magari con scene d'intermezzo o altre soluzioni di regia.

Halo Infinite: una possibile illustrazione di Sanghelios

Oppure, semplicemente, i bozzetti in questione servono soprattutto per fissare meglio uno stile, delle atmosfere e alcune caratteristiche del lore generale di Halo Infinite, a prescindere da un loro collegamento effettivo con parti del gioco.

In ogni caso, si tratta di illustrazioni davvero molto belle ed evocative, che mostrano ancora una volta come l'universo di Halo sia ricco di ispirazioni diverse e molto suggestivo.